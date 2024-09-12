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الدولية

بايدن يعين قائدا جديدا لقيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة

Write: 2024-09-12 12:08:20

بايدن يعين قائدا جديدا لقيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة

Photo : YONHAP News

من المنتظر أن يتم تعيين قائد جديد للقوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر القادم.
وقال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" أمس الأربعاء إن الرئيس "جو بايدن" رشح الفريق أول "زافيير برونسون" لقيادة القوات المشتركة.
وفي حالة تأكيد هذا الترشيح، سيحل "برونسون" محل الجنرال "بول لاكاميرا"، الذي تولى قيادة قوات التحالف منذ يوليو 2021.
ويتطلب تعيين قائد للقوات المشتركة، الذي يقود أيضا القوات الأمريكية في كوريا ويرأس قيادة قوات الأمم المتحدة، الحصول على مصادقة من مجلس الشيوخ الأمريكي.
ويقود "برونسون" حاليا الفيلق الأول، وهو مقر عمليات الجيش البري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
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