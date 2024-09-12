رئيس البرلمان يحث الأحزاب على التعامل مع 3 تشريعات رئيسية بعد تشوسوك

Photo : KBS News

دعا رئيس البرلمان الكوري "او وان شيك" المعسكرين الحاكم والمعارض للتشاور من أجل التعامل مع 3 مشروعات قوانين مثيرة للجدل يوم الخميس القادم، مباشرة بعد عطلة "تشوسوك".وأطلق "او" هذه الدعوة أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، تعليقا على مشروعي قانونين يسعيان إلى إطلاق تحقيقات خاصة في المزاعم المحيطة بالسيدة الأولى "كيم كون هيه" وتقرير وفاة جندي البحرية العام الماضي، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تعزيز استخدام قسائم العملة المحلية.وقد تم تمرير التشريعات الثلاثة من جانب واحد من قبل معسكر المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي، في لجنة التشريع والقضاء البرلمانية في وقت سابق من اليوم.وجاءت دعوة "او" في الوقت الذي قال فيه بعض المراقبين إن مشروعات القوانين قد يتم تقديمها خلال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الخميس.وقال "او" للصحفيين إن المهمة الأكبر المطروحة على البرلمان هي معالجة النزاع بين الحكومة والأطباء بشأن الإصلاحات الطبية على وجه السرعة.وحث رئيس البرلمان المعسكرين الحاكم والمعارض على التركيز على تفعيل قناة جديدة للحوار تضم الأحزاب السياسية والحكومة والمجتمع الطبي، لمناقشة مسألة زيادة حصص القبول في كليات الطب وغيرها من قضايا إصلاح قطاع الرعاية الصحية.