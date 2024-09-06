الحكومة الكورية تعاني من عجز في التوازن المالي بقيمة 83.2 تريليون وون

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سجّل التوازن المالي للحكومة الكورية، الذي يُظهر مستوى الصحة المالية، عجزا يزيد عن 83 تريليون وون حتى شهر يوليو الماضي، ليسجل ثالث أكبر عجز على الإطلاق على أساس تراكمي في أشهر يوليو. جاء ذلك في تقرير بعنوان "الاتجاهات المالية لشهر أغسطس" أصدرته وزارة المالية الكورية اليوم، وأوضحت فيه أن عائدات الضرائب الوطنية بلغت 208 تريليونات و800 مليار وون حتى شهر يوليو الماضي بانخفاض قيمته 8.8 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحسب بنود الضرائب الوطنية، تم جمع المزيد من ضرائب القيمة المضافة بقيمة 6 تريليونات و200 مليار وون نتيجة لزيادة الاستهلاك وانخفاض المبالغ المستردة. كما زادت ضرائب الدخل بـ100 مليار وون، ولكن انخفضت قيمة ضرائب الشركات بمقدار 15.5 تريليون وون، بسبب استمرار انخفاض أداءات الشركات الكورية.كما انخفضت قيمة ضرائب معاملات الأوراق المالية بمقدار 400 مليار وون، والضرائب الجمركية بـ100 مليار وون. وبلغت الإيرادات التراكمية غير الضريبية 18.4 تريليون وون، بزيادة 1.1 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما الانفاق العام فقد زاد بمقدار 18 تريليونا و300 مليار وون، ليبلغ 409 تريليونات و500 مليار وون، نتيجة لزيادة دعم المشتركين في التأمين الصحي بمقدار 3 تريليونات و200 مليار وون، واستحقاقات التقاعد بتريليون و200 مليار وون، ومدفوعات استحقاقات الآباء بتريليون و100 مليار وون. وسجل الرصيد المالي الموحد عجزا قدره 52 تريليونا و300 مليار وون.