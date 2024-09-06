فرقة نيوجينز تطالب رسميا بعودة مديرتها السابقة

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أصدرت فرقة "نيوجينز" النسائية الكورية أول بيان رسمي بشأن الصراع الداخلي في الوكالة الراعية لها، طالبت فيه بعودة "مين هي جين" المديرة السابقة لوكالة "اودور".وأوضحت عضوات الفرقة من خلال بث مباشر عبر يوتيوب مساء أمس الأربعاء أن ما يردنه هو إعادة وكالة "أودور" لأصلها كوكالة تتميز بدمج الإدارة والإنتاج، وذلك من خلال عودة المديرة السابقة "مين"، وطلبن من الشركة الأم "هايب" ورئيسها "بانغ شي هيوك" اختيار طريقة لتطبيع عمل الوكالة من خلال عودة المديرة السابقة حتى يوم 25 من سبتمبر الجاري.وأوضحت العضوات أنهن طلبن من شركة هايب الحماية، لكنها رفضت وأقالت المديرة "مين"، وبالتالي لم يعرفن بمن يثقن، وعلى من يعتمدن.وقالت العضوة "دانييل" إنها عرفت عن إقالة المديرة "مين" من خلال الأخبار، وأن إعلان الشركة عن ذلك من طرف واحد جعل العضوات يشعرن بأن الشركة لا تحترمهن على الإطلاق.وأضافت العضوة الأخرى "مين جي" أن الهدف من هذه المطالبة هو البحث عن وسيلة للتعايش مع الشركة دون صراع.