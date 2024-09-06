توقعات بوصول عدد الأسر في كوريا لأعلى مستوياته في عام 2041

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توقع تقرير رسمي أن يصل عدد الأسر في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوياته في عام 2041، ثم يتراجع بعد ذلك.جاء ذلك في تقرير بعنوان "التقديرات المستقبلية للأسر الكورية" أصدرته اليوم هيئة الإحصاءات الكورية، وقالت فيه إنه من المتوقع أن يزداد عدد الأسر ليصل إلى 24 مليونا و370 ألفا في عام 2041، وهو ما يعد أعلى مستوياته، ثم يبدأ في التراجع ليبلغ 23 مليونا و270 ألف أسرة في عام 2052.يذكر أن التقديرات التي أجرتها هيئة الإحصاءات في عام 2022 كانت قد توقعت أن يصل عدد الأسر الكورية إلى أعلى مستوياته في عام 2039.وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة الأسر المكونة من شخص واحد، من 34.1% في عام 2022، إلى 41.3% في عام 2025، بنسبة زيادة تبلغ 7.2%.وأشار التقرير إلى أن متوسط الأعمار في كل 4 من بين 10 أسر مكونة من شخص واحد، سيزيد عن 70 عاما في عام 2052، بينما ستتراجع نسبة الأشخاص في الثلاثينيات من العمر إلى 18% من الإجمالي، بعدما كانت 36.6% في عام 2022.