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الاقتصادية

توقعات بوصول عدد الأسر في كوريا لأعلى مستوياته في عام 2041

Write: 2024-09-12 14:58:20Update: 2024-09-12 15:36:50

توقعات بوصول عدد الأسر في كوريا لأعلى مستوياته في عام 2041

Photo : KBS News

توقع  تقرير  رسمي  أن  يصل  عدد  الأسر  في  كوريا  الجنوبية  إلى  أعلى  مستوياته في  عام  2041،  ثم  يتراجع بعد  ذلك.  
جاء  ذلك  في  تقرير  بعنوان "التقديرات  المستقبلية  للأسر  الكورية"  أصدرته اليوم  هيئة  الإحصاءات الكورية،  وقالت  فيه  إنه  من  المتوقع  أن  يزداد  عدد  الأسر  ليصل  إلى  24  مليونا  و370  ألفا  في  عام  2041،  وهو  ما  يعد  أعلى  مستوياته،  ثم  يبدأ  في  التراجع  ليبلغ  23  مليونا و270  ألف  أسرة  في  عام  2052.
يذكر  أن  التقديرات التي  أجرتها  هيئة  الإحصاءات  في  عام  2022  كانت  قد  توقعت  أن  يصل  عدد  الأسر  الكورية إلى  أعلى  مستوياته في  عام  2039. 
وتوقع  التقرير  أن  ترتفع  نسبة  الأسر  المكونة من  شخص  واحد،  من  34.1%  في  عام  2022،  إلى  41.3%  في  عام  2025،  بنسبة  زيادة  تبلغ  7.2%.
وأشار  التقرير  إلى  أن  متوسط  الأعمار  في  كل  4  من  بين  10  أسر  مكونة  من  شخص  واحد،  سيزيد  عن  70  عاما  في  عام  2052،  بينما  ستتراجع  نسبة  الأشخاص  في  الثلاثينيات  من  العمر  إلى  18%  من  الإجمالي،  بعدما  كانت  36.6%  في  عام  2022.
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