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السياسية

توقعات بإبرام صفقة لتصدير نظام تسلح كوري موجّه إلى العراق

Write: 2024-09-12 14:59:30Update: 2024-09-12 15:38:30

توقعات بإبرام صفقة لتصدير نظام تسلح كوري موجّه إلى العراق

Photo : YONHAP News

من  المتوقع  أن  يتم  إبرام  صفقة  بقيمة  تبلغ  حوالي  3  تريليونات وون  خلال  الأسبوع القادم  لتصدير  نظام  الأسلحة  الموجهة الكوري  "تشونغ  كونغ  2"  أرض/  جو،  متوسط  المدى  إلى  العراق،  وهو  النسخة  الكورية الجنوبية  من  نظام  "باتريوت".  
ووفقا  لتقرير  نشره  موقع  "ديفنس آرابيك"  المتخصص  في  الشؤون  العسكرية في  الشرق  الأوسط، قررت  وزارة  الدفاع العراقية  شراء  8  بطاريات  من  نظام  "تشونغ كونغ  2"  الكوري مقابل  2.5  مليار  دولار،  وتنوي  إبرام  تلك  الصفقة  مع  كوريا  الأسبوع القادم.
وأوضح  التقرير  أن  وزير  الدفاع العراقي  "ثابت  العباسي" قد  صدق  على  عملية  الشراء من  أجل  تعزيز  الدفاعات  الجوية في  العراق. 
ووفقا  لمصادر  في  صناعة  الدفاع الكورية،  زار  الوزير العراقي  كوريا  الجنوبية في  شهر  مارس  الماضي  حيث  التقى  بمسؤولي بعض  شركات  الدفاع الكورية  التي  تنتج  نظام  "تشونغ كونغ  2"،  من  أجل  مناقشة شراء  ذلك  النظام الذي  يضم  أربع  مركبات  إطلاق  مزودة  بـ8  أنابيب  إطلاق  ورادار  متعدد  الوظائف  ومركز  للتحكم  في  الاشتباك.
يذكر  أن  شركة  "إل  آي  جي"  تنتج  الصواريخ  والأنظمة المتكاملة،  بينما  تنتج  شركة  "هان هوا  سيستيم  " الرادارات،  وتنتج  شركة  "هان  هوا  إيرو  سبيس" القاذفات  والمركبات.
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