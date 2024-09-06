الحكومة تطالب المجتمع الطبي بالمشاركة في الهيئة الاستشارية المقترحة

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طالب رئيسُ الوزراء الكوري "هان دوك سو" المجتمعَ الطبي مجددا بالمشاركة في الهيئة الاستشارية المقترحة لحل الأزمة الطبية، والتي ستضم ممثلين عن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة والمجتمع الطبي والحكومة.جاء ذلك في اجتماع لمناقشة التدابير الخاصة للطوارئ الطبية قبيل عطلة تشوسوك، حيث أعرب رئيس الوزراء عن امتنانه للطواقم الطبية الذين سيعملون خلال فترة العطلة، كما دعا المجتمع الطبي إلى التخلي عن سوء الفهم وأن يصبح شريكا في عملية الإصلاح الطبي، بما في ذلك المشاركة في الهيئة الاستشارية.وقال هان إن الحكومة اتخذت الإجراءات الضرورية للطوارئ خلال العطلة، بما في ذلك نشر أكبر عدد ممكن من الأطباء العسكريين وتعيين ضباط أطباء مسؤولين في غرف الطوارئ، كما تمت زيادة التأمين الصحي مؤقتا لمكافأة الطواقم الطبية.وبالإضافة إلى ذلك، طلب رئيس الوزراء التعاون من المواطنين الذين يعانون من أعراض خفيفة أو حالات غير طارئة بزيارة المستشفيات والعيادات المحلية أولا، موضحا أنه يمكنهم التعرف على المؤسسات الطبية التي يستطيعون زيارتها خلال فترة العطلة من خلال الاتصال هاتفيا بالرقمين 119 و129، أو من خلال زيارة بوابات الإنترنت الرئيسية.