الرئيس يون يؤسس تحالف الطاقة النووية خلال زيارته القادمة إلى جمهورية التشيك

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من المقرر أن يزور الرئيس "يون صوك يول" جمهورية التشيك في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر، حيث سيعلن هناك عن تأسيس "تحالف الطاقة النووية" بين البلدين.وفي إحاطة إعلامية في المكتب الرئاسي اليوم الخميس، قال النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي "كيم تيه هيو" إن "يون" سينقل خلال زيارته إلى جمهورية التشيك عزم كوريا الحازم على اكتمال مشروع محطة الطاقة النووية.ووصف "كيم" الرئيس "يون" بـ "مندوب المبيعات الأول في البلاد"، وأضاف أن الرئيس سيشارك جاهدا في الدبلوماسية حتى تتمكن شركة كوريا للطاقة المائية والنووية من الفوز بمشروع محطة الطاقة النووية.وقال "كيم" أيضا إن الزيارة فرصة لإقامة تحالف للطاقة النووية بين سيول وبراغ، مضيفا أن كوريا الجنوبية تهدف إلى تشكيل "تحالف عالمي للطاقة النووية" مع الولايات المتحدة في المستقبل.يُذكر أن زيارة "يون" إلى جمهورية التشيك هي الأولى لرئيس كوري جنوبي منذ ديسمبر 2015، عندما سافرت الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" إلى الدولة الأوروبية.