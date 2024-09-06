كوريا الشمالية تستعرض منشأة تخصيب اليورانيوم لأول مرة

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أفادت بعض التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" زار منشأة لتخصيب اليورانيوم ومعهد الأسلحة النووية في البلاد، وأصدر تعليمات للمسؤولين بتكثيف إنتاج الوقود النووي المستخدم في صنع الأسلحة النووية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن "كيم" زار غرفة التحكم في منشأة تخصيب اليورانيوم للتعرف على كيفية عمل خطوط الإنتاج فيها.وأضافت أن "كيم" أعرب عن ارتياحه الكبير للعمل، ونقلت وكالة الأنباء المركزية عنه قوله إن مجرد رؤية موقع العمل أعطاه قوة، كما شدد على الحاجة إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي وتحسين أدائها لتعزيز قدرة البلاد على إنتاج وقود نووي صالح لصنع الأسلحة النووية. ولم يذكر التقرير متى تمت تلك الزيارات.وكانت كوريا الشمالية قد دعت عالم الفيزياء النووية الأمريكي "سيغفريد هيكر" لزيارة منشأة تخصيب اليورانيوم في "يونغ بيون" في عام 2010، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها صورة لمنشأة تخصيب اليورانيوم للعالم أجمع.