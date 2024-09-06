إصدار أمر بالحبس الاحتياطي لمسؤول في جهاز الأمن الرئاسي

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أصدرت المحكمة أمرا بالحبس الاحتياطي بحق مسؤول كبير في جهاز الأمن الرئاسي ووسيط بتهمة التواطؤ مع مقاول لتضخيم تكاليف البناء لنقل المكتب الرئاسي من مجمع "تشونغ وا ديه" إلى منطقة "يونغ سان".وأصدرت محكمة المنطقة المركزية في سيول أمس الخميس مذكرة توقيف بحق المسؤول في جهاز الأمن الرئاسي، واسم عائلته "جونغ"، ووسيط البناء، واسم عائلته "كيم"، بتهمة الرشوة والاحتيال، مشيرة إلى احتمال فرارهما.وفي أكتوبر من العام الماضي، طلب مجلس التدقيق والتفتيش من النيابة العامة التحقيق في القضية بعد التأكد من أن الشركة التي فازت بعقد تركيب نوافذ زجاجية مضادة للرصاص في المكتب الرئاسي الجديد قدمت تقديرات خاطئة تضخم تكلفة البناء.وقام "جونغ"، الذي أشرف على البناء، بتعيين "كيم"، وهو أحد معارفه، مديرا للمشروع في مارس 2022. وقام "كيم" بترتيب عقد بين شركة تركيب الزجاج المضاد للرصاص وبين جهاز الأمن العام ووزارة الداخلية لتركيب نوافذ زجاجية مضادة للرصاص في المكتب الرئاسي والمقر الرئاسي الرسمي مقابل 2.04 مليار وون.ووفقا لمجلس التدقيق والتفتيش فإن "كيم" أنشأ شركة وهمية في هذه العملية وقام بتضخيم تكلفة البناء.وقد قرر المجلس أن التكلفة الفعلية للتركيب كانت حوالي 470 مليون وون، حيث حصل "كيم" على الفارق البالغ 1.57 مليار وون.