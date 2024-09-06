الدعوة لإجراء محادثات رباعية حول الأزمة الطبية تلقى ردودا فاترة من الأطباء

Photo : YONHAP News

على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن النقص في عدد الأطباء في غرف الطوارئ في البلاد، إلا أن الدعوة المشتركة بين الأحزاب السياسية والحكومة لإجراء محادثات رباعية تلقت رد فعل فاترا من مجموعات الأطباء.وفي إحاطة طارئة عن الوضع الطبي أمس الخميس، حث رئيس الوزراء "هان دوك سو" الأطباء على الانضمام إلى الحوار لحل النزاع الحالي حول إجراءات الإصلاح الطبي التي تتخذها الحكومة.ورد مسؤول في الجمعية الطبية الكورية، التي تمثل أطباء البلاد في القطاع الخاص، على دعوة "هان" المتجددة للحوار، قائلا إنه لا جدوى من إجراء المحادثات ما دامت الحكومة ترفض إعادة تعديل حصة القبول في كليات الطب للعام الدراسي 2025.ويأتي هذا الخلاف وسط إضراب الأطباء المقيمين منذ فترة طويلة، حيث استقالوا جماعيا في فبراير احتجاجا على خطط إدارة "يون صوك يول" لزيادة حصص القبول في كليات الطب وزيادة عدد الأطباء في البلاد.وأدى نقص الأطباء المتدربين إلى زيادة أعباء العمل على كبار الأطباء، مما دفع بعض المستشفيات المشغلة لأقسام الطوارئ إلى تقليل ساعات خدمتهم.