سيول تتوقع أن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي الأخير بهدف التصدير إلى روسيا

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه يعتقد أن إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ باليستية أمس الخميس كان يهدف إلى اختبار نماذج الصواريخ المخصصة للتصدير إلى روسيا.وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للصحفيين إن المدفعية الكبيرة الحجم التي أطلقتها كوريا الشمالية أمس الخميس يمكن تصنيفها على أنها صواريخ قصيرة المدى.وقال المسؤول إنه يُعتقد أيضا أن عمليات الإطلاق كانت تهدف إلى إرسال رسالة إلى كوريا الجنوبية مفادها أن كوريا الشمالية ستواصل توجيه التهديدات.وفيما يتعلق بالبالونات المحملة بالقمامة التي ترسلها كوريا الشمالية، قال المسؤول إنه يبدو أن ذلك يأتي عملا بمبدأ التعامل بالمثل مع المنشورات الدعائية المناهضة لبيونغ يانغ التي تطلقها مجموعات المنشقين الكوريين الجنوبيين نحو الشمال.وقال المسؤول إن البالونات شكلت مخاطر نشوب الحرائق بسبب تعطل الأجهزة الإلكترونية المتصلة بها، مؤكدا أن الحكومة ستراقب عن كثب وتستعد جيدا.