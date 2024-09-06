كوريا الشمالية تواصل الضوضاء المزعجة في المنطقة الحدودية

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تواصل كوريا الشمالية ما يسمى بـ"هجوم الضوضاء"، الذي تبث فيه ضوضاء صاخبة غير محددة في اتجاه الجنوب في المنطقة الحدودية.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، فإن الجيش الكوري الشمالي يبث ضوضاء مزعجة من منطقة الحدود منذ أواخر يوليو الماضي.ويُعتقد أن الغرض من هذا الإجراء هو منع أفراد الجيش الكوري الشمالي والمواطنين من سماع البث الدعائي عبر مكبرات الصوت الذي تبثه كوريا الجنوبية.وبلغ مستوى ضوضاء البث الذي تبثه كوريا الشمالية، والذي تم قياسه في بلدة "كانغ هوا" في "إنتشون"، 80 ديسيبل، وهو ما يماثل مستوى ضوضاء قطار الأنفاق. وطالب سكان كوريا الجنوبية القريبون من المنطقة باتخاذ إجراء فوري من الحكومة.وقال الجيش إنه يراقب الوضع عن كثب ويتتبع ويحلل مختلف احتمالات الاستفزاز، وأنه يخطط لمواصلة بث مكبرات الصوت باتجاه الشمال.