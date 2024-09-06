الزعيم الكوري الشمالي يتفقد اختبار إطلاق قاذفة صواريخ متعددة جديدة

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أشرف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على تجربة لإطلاق قاذفة صواريخ متعددة جديدة من عيار 600 ملليمتر، كما تفقد قاعدة تدريب لقوات العمليات الخاصة.وقالت صحيفة "رودونغ شينمون"، وهي الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة إن مؤسسة صناعة الدفاع الوطني التابعة للجنة الاقتصادية الثانية طورت قاذفة الصواريخ الجديدة، وأضافت أن "كيم" وجدها تتفوق على سابقتها من حيث الاستخدامات والقدرة على الحركة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الاختبار كان يهدف إلى تطوير نظام قيادة القاذفة والتحقق من فعاليتها القتالية، نظرا لأن القاذفة تتمتع بأتمتة كاملة لعملية إطلاق النار.ولم يذكر التقرير متى حدث الإطلاق التجريبي، لكن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قالت إن الشمال أطلق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر الشرق في الساعة 7:10 صباح الخميس.وتصنف السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية نظام قاذفة الصواريخ المتعددة فائقة الضخامة من عيار 600 ملليمتر في كوريا الشمالية على أنه صاروخ باليستي قصير المدى.وقالت الصحيفة إن "كيم" زار أيضا قاعدة تدريب لقوات العمليات الخاصة وأشرف على تمرين تدريبي.