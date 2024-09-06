ارتفاع نسبة ديون الأسر الكورية إلى الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى

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توقع البنك المركزي الكوري أن ترتفع نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع أسعار المساكن، خاصة في منطقة العاصمة.ووفقا لتقرير السياسات النقدية للبنك المركزي الصادر أمس الخميس، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الأخير في أسعار العقارات إلى زيادة ديون الأسر.وقال التقرير إن نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة، إلا أنها ظلت تتناقص تدريجيا منذ عام 2022، ولكن من المتوقع أن ترتفع بالنظر إلى اتجاهات قروض الأسر الأخيرة.وقال البنك المركزي إن نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت ذروتها عند 99.3% في الربع الثالث من عام 2021، لكنها انخفضت إلى 92.1% في الربع الأول من هذا العام. ومع ذلك، توقع البنك المركزي أن ترتفع النسبة إلى 92.6% في الربع الرابع من هذا العام.وأضاف البنك أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات تشمل استمرار التوقعات بتخفيض سعر الفائدة الأساسي، ونقص المعروض من الشقق الجديدة في سيول والتوسع في سياسة التمويل.