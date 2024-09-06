الاقتصاد الكوري يشهد تعافيا تدريجيا للشهر الثاني على التوالي

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قالت الحكومة الكورية إن الاقتصاد المحلي يشهد تعافيا للشهر الخامس على التوالي، فيما وصفت للشهرالثاني على التوالي هذا التعافي بأنه تدريجي، مع الوضع في الاعتبار الانخفاض في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الأسبق.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، يتمتع الاقتصاد الكوري بانتعاش في الصادرات والصناعات التحويلية وسط تعافي الطلب المحلي، خاصة في مجالات الاستثمارات في المرافق وصناعة الخدمات.ويعد هذا هو الشهر الخامس على التوالي منذ شهر مايو الماضي الذي تستخدم فيه الحكومة الكورية عبارة "علامات التعافي" بشأن الطلب المحلي.وأشارالتقرير إلى أن مؤشر الاستثمارات في المرافق الإنتاجية في يوليو الماضي شهد ارتفاعا بنسبة 10.1% مقارنة بالشهر الأسبق، و18.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.أما حجم الإنتاجية في صناعة الخدمات في يوليو فسجل زيادة بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الأسبق، وهي زيادة للشهر الثاني على التوالي.وقال التقرير إن حجم مبيعات التجزئة في يوليو انخفض بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر الأسبق.وزادت قيمة الصادرات الكورية في أغسطس بنسبة 11.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بفضل زيادة صادرات أشباه الموصلات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والسفن وأجهزة الكمبيوتر.وانخفض التضخم في أغسطس إلى 2%.