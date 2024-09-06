هاريس تتفوق على ترامب في معدلات التأييد بعد المناظرة الأخيرة

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أظهر استطلاع للرأي أجري فور انتهاء المناظرة التلفزيونية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي بين المرشحين الرئاسيين الأمريكيين أن المرشحة الديمقراطية "كامالا هاريس" تتفوق على خصمها الجمهوري "دونالد ترامب" بفارق 5% في معدلات التأييد.وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز أمس الخميس أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "إبسوس" يومي العاشر والحادي عشر من سبتمبر على 1405 من الناخبين تشير إلى أن معدلات تأييد "هاريس" بلغت 47%، فيما بلغت معدلات تأييد "ترامب" 42%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3%.وفي استطلاع أخر للرأي أجرته نفس الشركة خلال الفترة من يوم الحادي والعشرين وحتى الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، تفوقت "هاريس" على "ترامب" بفارق 4%.وكشف الاستطلاع أن 53% من متابعي المناظرة قالوا إن "هاريس" فازت، مقابل 24% فقط يعتقدون أن "ترامب" فاز.