المرضى يدفعون المزيد مقابل الزيارات غير الضرورية لغرف الطوارئ

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بدءا من اليوم الجمعة، يتوجب على المرضى الذين لا يحتاجون إلى رعاية عاجلة، إلى تحمل 90% من الرسوم العلاجية إذا زاروا غرف الطوارئ.وقال مسؤول في وزارة الصحة والرفاهية يوم الأربعاء إن تكاليف زيارة غرف الطوارئ للمراكز الطبية الإقليمية الكبيرة سترتفع بمقدار 90 ألف وون في المتوسط إلى 220 ألف وون، في حين سترتفع تكاليف الزيارة للمراكز الطبية الإقليمية الصغيرة بمقدار 40 ألف وون إلى 100 ألف وون.وكان المرضى مسؤولين عما يتراوح بين 50% و60% من الرسوم العلاجية في غرف الطوارئ بغض النظر عن خطورة حالتهم الصحية.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي أنها ستقوم بإجراء تعديل على قانون التأمين الصحي الوطني، لزيادة عبء التكلفة في الحالات غير العاجلة لمنع الازدحام في غرف الطوارئ.وقالت الوزارة أن حوالي 7900 مؤسسة طبية ستكون مفتوحة خلال عطلة عيد الحصاد "تشوسوك" على أساس يومي، وهو أكثر من ضعف العدد الذي كان مفتوحا خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.