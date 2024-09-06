كوريا والصين واليابان تتفق على تعزيز التبادل والتعاون الثقافي

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اتفقت كوريا الجنوبية والصين واليابان على تعزيز التبادل والتعاون الثقافي بينها.جاء هذا الاتفاق في الاجتماع الخامس عشر لوزراء ثقافة كوريا والصين واليابان، والذي عقد في مدينة كيودو اليابانية أمس الخميس، حيث وقع نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "يونغ هو سونغ" على "إعلان كيودو" مع وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني "ماساهيتو مورياما" ونائب وزير الثقافة والسياحة الصيني "جانغ جونغ".وأكد "إعلان كيودو" على أهمية زيادة التفاهم المتبادل من خلال التبادل والتعاون الثقافي، من أجل تعزيز العلاقات المستقبلية بين الدول الثلاث.ويقضي الإعلان بزيادة التبادل الثقافي بين الجيل القادم من الشباب، وزيادة التبادلات بين المدن الثقافية في شرق آسيا، وتوسيع دور الثقافة كمنفعة عامة عالمية، وتقوية التعاون في حماية التراث الثقافي، ودعم الفنانين في عصر الرقمنة.كما تم في الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتنفيذ الاحتفال بعام التبادل الثقافي الذي أعلن عنها قادة الدول الثلاث في شهر مايو الماضي.