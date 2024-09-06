تقرير يقول إن كوريا الشمالية استأنفت إرسال عمالها إلى الصين

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نقل تقرير بثه راديو آسيا الحرة يوم الأربعاء عن مصادر كورية صينية في الصين قولها إن كوريا الشمالية استأنفت إرسال عمالها إلى الصين لأول مرة منذ جائحة كورونا.وأضافت المصادر في محافظة جيلين الصينية أن 500 من العمال الكوريين الشماليين قد تم إرسالهم إلى مدينة هون تشون الصينية يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر أغسطس الماضي على متن حافلات.وأوضحت المصادر أن كوريا الشمالية سحبت العمال الذين لم يعد بإمكانهم كسب الأموال لصالحها، بينما بدأت ترسل مجموعة جديدة من العمال إلى الصين في أواخر أغسطس.ويبدو أن السلطات الاستخباراتية الكورية الجنوبية قد تمكنت من التعرف على قيام كوريا الشمالية بإرسال عمالها إلى الصين، حيث قالت وكالة المخابرات الوطنية إنها تراقب تحركات كوريا الشمالية ذات الصلة.وإذا كان ما جاء في التقرير صحيحا، فتعد هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها كوريا الشمالية عمالا إلى الصين على نطاق واتسع منذ جائحة كورونا، وهو ما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية.