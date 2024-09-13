الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج تنخفض للربع السابع على التوالي

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سجلت الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج انخفاضا للربع السابع على التوالي في ظل تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج 15 مليارا و660 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن صافي الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج في الربع الثاني من هذا العام 12 مليارا و330 مليون دولار، بانخفاض نسبته 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وحسب الصناعات، انخفضت الاستثمارات في صناعات التمويل والتأمين والصناعات التحويلية والعقارات، فيما زادت في الصناعات المعدنية وصناعات المعلومات والاتصالات.أما حسب المناطق فبلغت الاستثمارات في أمريكا الشمالية 7 مليارات دولار مسجلة بذلك أكبر حصة من إجمالي قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج، وتلتها آسيا وأوربا.وأرجع التقرير السبب في انخفاض الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج إلى عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي، وأسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة، والنزاعات الدولية.