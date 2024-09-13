معدلات تأييد الرئيس يون تنخفض إلى أقل مستوى منذ تنصيبه

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انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" وحزب قوة الشعب الحاكم إلى أقل مستوياتها منذ انطلاق إدارة الرئيس "يون" في شهر مايو من عام 2022.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" على ألف من المواطنين الكوريين البالغين خلال الفترة من العاشر وحتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري، بلغت معدلات تأييد الرئيس "يون" 20%، بانخفاض 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت معدلات المعارضة 70%، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وانخفضت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم بنسبة 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، لتصل إلى 28%، مسجلة بذلك أقل مستوياتها منذ تنصيب الرئيس "يون".أما معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي فبلغت 33%، بارتفاع 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.