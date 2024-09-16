الطلبيات الجديدة لشركات البناء الكورية تصل لأقل مستوى في ست سنوات

بلغت قيمة الطلبيات الجديدة لشركات البناء الكورية لبناء المساكن أقل مستوياتها في ست سنوات خلال شهر يوليو الماضي.ووفقا لجمعية البناء الكورية يوم أمس الأحد، بلغت قيمة الطلبيات الجديدة لبناء المساكن 3.64 تريليون وون في يوليو، بانخفاض 12.9% مقارنة بالعام الماضي.وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، انخفض الرقم بنسبة 62.4%. ويمثل الرقم الأخير أقل مستوى لأشهر يوليو منذ عام 2018، عندما سجل 3.43 تريليون وون.وبلغت قيمة الطلبيات الجديدة لشركات البناء المحلية للإسكان الخاص 3.41 تريليون وون في يوليو، بانخفاض 17.2% عن العام الماضي.وبلغت قيمة الطلبيات الجديدة للإسكان العام 237.4 مليار وون، وهو ما يزيد عن الضعف مقارنة بالعام الماضي، لكنه أقل بنسبة 43.1% مقارنة بما مان عليه قبل عامين.ويعزى هذا الانخفاض إلى الصعوبات في تمويل مشروعات البناء، وتجنب شركات الإنشاءات قبول طلبيات الإسكان بسبب ارتفاع تكاليف البناء والركود في سوق الإسكان.