الطلب على الطاقة في كوريا يقترب من 100 غيغا واط مع استمرار موجة الحر

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اقترب الطلب على الطاقة في كوريا الجنوبية من مستوى 100 غيغا واط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري، مع استمرار موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد منذ فترة.ووفقا لبورصة الطاقة الكورية أمس الأحد، بلغ إجمالي الطلب على الطاقة في البلاد 97 غيغا واط يوم الاثنين الماضي، و99.3 غيغا واط يوم الثلاثاء، و98.5 غيغا واط يوم الأربعاء.وعادة ما ينخفض إجمالي الطلب على الطاقة في سبتمبر، لكن الرقم وصل تقريبا إلى 100 غيغا واط في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، على غرار المستويات التي تم تسجيلها في منتصف الصيف. وسجلت الأرقام لنفس الفترة من العام الماضي 89.1، و88.6، و84.4 غيغا واط، وهو أقل بكثير من هذا العام.ويرجع السبب في ارتفاع الطلب على الطاقة بشكل رئيسي إلى استمرار موجة الحر في سبتمبر، حيث سجلت درجات الحرارة ارتفاعات جديدة.ويشمل إجمالي الطلب على الطاقة الطلب الرسمي في سوق الكهرباء وكذلك الطلب خارج السوق، مثل الطلب على الطاقة الشمسية أو توليد الطاقة المتجددة.