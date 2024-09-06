معدلات تأييد الرئيس يون تسجل أقل مستوياتها منذ تنصيبه

Photo : YONHAP News

سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" أقل مستوياتها منذ تنصيبه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من التاسع وحتى الثالث عشر من سبتمبر الجاري على 2503 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 27%، بانخفاض نسبته 2.9% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت معدلات المعارضة 68.7%، بزيادة نسبتها 2.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ تنصيب الرئيس "يون".ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.وفي استطلاع آخر أجرته شركة "ريال ميتر" يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر على 1001 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم إلى 33%، بانخفاض نسبته 1.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 39.6%، بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.