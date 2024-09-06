كوريا الشمالية تعقد اجتماعا لمجلس الشعب الأعلى في أكتوبر

Photo : YONHAP News

سيعقد مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية جلسة يوم السابع من شهر أكتوبر القادم لتناول القضايا المتعلقة بإجراء تعديل على الدستور.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى عقدت اجتماعا لجميع أعضائها أمس الأحد، حيث تم اتخاذ قرار بالإجماع لعقد جلسة لمجلس الشعب الأعلى يوم السابع من أكتوبر.وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم في هذه الجلسة التي ستعقد لأول مرة منذ 9 أشهر، تناول القضايا المتعلقة بإجراء تعديل على الدستور الاشتراكي.وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد وصف في اجتماع لحزب العمال الحاكم لجميع أعضائه في شهر ديسمبر من العام الماضي العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقة بين دولتين متعاديتين في حالة حرب، وطالب في شهر يناير الماىضي بإجراء تعديل دستوري لتحديد منطقة تمارس فيها كوريا الشمالية سيادتها، من خلال إضافة مواد جديدة تتعلق بالأراضي والمياه الأقليمية والمجال الجوي.كما يتوقع أن يتم في جلسة مجلس الشعب الأعلى القادمة تناول القضايا المتعلقة بقانون الصناعات الخفيفة، وقانون الاقتصاد الخارجي.