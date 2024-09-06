السفيران الكوري والأمريكي يؤكدان على أهمية التحالف بين البلدين

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قام السفير الكوري لدى واشنطن "تشو هيون دونغ" والسفير الأمريكي لدى سيول "فيلب غولدبرغ" بجولة مشتركة في ولايات "ميشيغان" و"تكساس" و"أريزونا" الأمريكية خلال الفترة من التاسع وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري، حيث أكدا على أهمية التحالف بين البلدين.وفي أثناء هذه الجولة، أجرى السفيران لقاءات مع عدد من المسؤولين في القطاعات السياسية والاقتصادية والأكاديمية ضمن الجهود الرامية إلى زيادة وعيهم بشأن العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وناقش السفيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا المتطورة مع كل من "غريتشن ويتمر" حاكم ولاية "ميشيغان، و"غريغ أيوت" حاكم ولاية "تكساس"، و"ساندرا واتسن" رئيسة غرفة التجارة بولاية "أريزونا".وقال السفيران بأن التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والولايات الأمريكية الثلاث، خاصة في مجالات أشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، والبطاريات الثانوية، والفضاء، والصناعات الدفاعية، والطاقة النظيفة، تشير إلى مدى متانة التحالف بين سيول وواشنطن، مشددين على أهمية تعزيز التعاون في تلك المجالات لمواجهة بيئة استراتيجة تريعة التغير.