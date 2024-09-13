انتخاب كوريا الجنوبية لرئاسة الجمعية العامة لوكالة الطاقة الذرية

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تم انتخاب كوريا الجنوبية لرئاسة الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث انتخب السفير "هام سانغ اوك" السفير الكوري لدى النمسا وسفير مكتب التمثيل الكوري للمنظمات الدولية لدى فيينا رئيسا في اجتماعات الدورة الـ68 للجمعية العامة للوكالة الدولية التي عقدت في مركز المؤتمرات الدولية في العاصمة النمساوية "فينا" يوم 16 من الشهر الجاري.وأكد السفير هام في كلمة قبوله على أن كوريا الجنوبية التي انضمت إلى الوكالة كإحدى مؤسسيها عام 1956 ظلت تتطور تطورا ملحوظا لتصبح دولة قيادية في الطاقة الذرية.وقال إن كوريا الجنوبية ظلت تبذل جهودا لتطوير الطاقة النووية اعتمادا على الدعم القيم من الوكالة والمجتمع الدولي لتصبح خامس أكثر الدول تقدما نوويا في العالم من خلال إدارة 26 مفاعلا نوويا حاليا.كما أوضح أن تحول كوريا إلى دولة تتقاسم معارفها ومواردها مع الدول الأخرى يمثل إنجازا مع المجتمع الدولي .وأشار إلى أن العالم يواجه تحديا غير مسبوق في مجال أمن الطاقة لأسباب عديدة مثل "زيادة طلب الكهرباء مع تقدم تقنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا على أن الطاقة النووية تقدم حلا ضروريا من أجل تحقيق أهداف المناخ أيضا.ومن المتوقع أن يعمل السفير هام رئيسا لاجتماعات الدورة الـ68 للجمعية العامة الدولية التي ستستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري بحيث سيلعب دور وسيط في مختلف قضايا الأمن النووي الدولية بما في ذلك القضية النووية الكورية الشمالية وسلامة المحطات النووية في أوكرانيا والقضية النووية الإيرانية.