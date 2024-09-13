عودة الدبلوماسيين السويديين إلى كوريا الشمالية لأول مرة منذ 4 أعوام

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أعادت السويد دبلوماسيها إلى كوريا الشمالية لأول مرة منذ 4 سنوات بعد إغلاق الأخيرة حدودها من أجل منع انتشار جائحة كورونا عام 2020.وقالت وزارة الخارجية السويدية في تقرير يوم 13 من الشهر الجاري إنها أرسلت مجموعة من دبلوماسيها إلى بيونغ يانغ نفس اليوم، موضحة أن سفارتها هناك ستعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.الجدير بالذكر أن معظم الدول أغلقت سفاراتها في بيونغ يانغ بعد إغلاق الحدود الوطنية بحيث سحبت السويد أضا سفارتها منها في شهر أغسطس من عام 2020.وبعد ذلك أعادت كوريا الشمالية فتح حدودها في شهر أغسطس من العام الماضي إلا أنها كانت تسمح لبعض الدول الصديقة لها فقط بما في ذلك الصين وروسيا ومنغوليا وكوبا بإعادة تشغيل سفاراتها في بيونغ يانغ. ولهذا، تعد السويد أول دولة من بين الدول الغربية يعود دبلوماسيوها إلى هناك.وكانت السويد قد أقامت علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية عام 1973 لتصبح أول دولة غربية في هذا المجال بحيث كانت تشغل سفارتها في بيونغ يانغ منذ عام 1975 وتقدم خدمات قنصلية إلى المواطنين الأمريكيين عوضا عن الولايات المتحدة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية وتلعب دور وسيط في المباحثات الأمريكية والكورية الشمالية.وحتى الآن أوضحت المملكة المتحدة وسويسرا نية لإرجاع دبلوماسيين لهما إلى بيونغ يانغ. وتتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كانت الدول الغربية، بدءا بالسويد، ستستمر في إعادة فتح سفاراتها في كوريا الشمالية.