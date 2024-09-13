الحكومة تسمح للمؤسسات الطبية برفض العلاج في حالات نقص القوى العاملة والمرافق

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مع استمرار القلق من الفراغ الطبي خلال عطلة عيد "تشو سوك"، أصدرت الحكومة الكورية تعليمات تسمح لغرف الحالات الطارئة التي تعاني من نقص في الطواقم الطبية والمرافق برفض علاج المرضى.وتنطبق هذه التعليمات على غرف الحالات الطارئة التي لا تستطيع تقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى نتيجة لنقص الطواقم والمرافق الطبية فيها. كما تنطبق أيضا على حالات لا يمكن فيها لأطباء في الغرف استقبال مرضى جدد في حالات طارئة لأنهم يعالجون مرضى آخرين في حالات خطيرة.علاوة على ذلك، تنطبق على حالات القلق من حدوث أعمال عنف في غرف الحالات الطارئة أيضا.ولكن يطلب المجتمع الطبي مزيدا من التعليمات المفصلة ذات الصلة والقابلة على التطبيق على الميادين المختلفة.وقالت الحكومة الكورية إنها ستستمع إلى المزيد من الآراء من المجتمع الطبي ثم ستضيف وتكمل المزيد من الأسباب المبررة لرفض العلاج.