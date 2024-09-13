الحكومة الكورية تدعم الشركات الدفاعية المحلية لتطوير الأسلحة المناسبة لمختلف الدول

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تعمل الحكومة الكورية الجنوبية على تعزيز القوة التنافسية في الصناعة الدفاعية حيث تواصل تحديث الأسلحة الدفاعية الكورية الرئيسية بما في ذلك الدبابات والمدافع ذاتية الدفع من أجل توسيع أسواقها في الخارج.وفقا للصناعة الدفاعية المحلية، تم إنتاج جهاز جديد في نموذج إف إيه - 50 من الطائرة المقاتلة متعددة الأغراض لشركة كوريا لصناعات الطيران والفضاء والذي كان معروضا في المعرض الدولي للصناعة الدفاعية الذي عقد في بولندا في أوائل هذا الشهر.يشار إلى أن طراز أف أي - 50 الذي تم تحسينه خصيصا لبولندا يتزود بجهاز للتزود بالوقود الجوي من نوع المسبار وخزان وقود خارجي سعة 300 غالون أو 1،135 لترا بحيث تم تحسين هذه الخصائص في النموذج البولندي، وهي غير موجودة في نفس النوع من الطائرات المحلية.وتستخدم طائرات إف إيه-50 محليا، في المجال الجوي لشبه الجزيرة الكورية الذي يساوي نصف قطرها التشغيلي الرئيسي، ولا تحتاج إلى عملية تزود بالوقود الجوي، ولكن للتصدير إلى البلدان الأخرى ذات نصف القطر التشغيلي أوسع، يعد نظام التزود بالوقود الجوي ضروريا.لهذا السبب، تم تطوير تعديل منفصل لتوسيع نصف القطر التشغيلي للطائرات بدعم حكومي.ونتيجة لهذه الجهود، وقعت شركة كوريا لصناعات الطيران والفضاء عقد تصدير مع بولندا لبيع 48 طائرة منها بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2022، ثم وقعت عقدا مع ماليزيا لبيع 18 طائرة بقيمة 92 مليون دولار في فبراير الماضي الأمر الذي جعل الطائرات المقاتلة الكورية بارزة في الأسواق العالمية.من ناحية أخرى، تم تحديث مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "كي -9"، والتي تعد مركز القوة النارية للقوات البرية، للسماح للهواء البارد بالتدفق إلى مقصورة الطاقم من خلال تحديث وتطوير الوحدة المتكاملة من وحدة تكييف الهواء ووحدة إمداد الطاقة الجهاز بحيث يمكن تشغيله في بيئات ذات درجات حرارة عالية مثل الشرق الأوسط.بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين جهاز تحميل الذخيرة الموجود في كي - 9 الحالية من أجل جذب اهتمام دول الشرق الأوسط وآسيا.يرجع السبب في إنجازات تعديل وتطوير نظام الأسلحة هذه إلى"مشروع دعم تطوير تعديل نظام الأسلحة" الذي أطلقته الحكومة الكورية لزيادة القدرة التنافسية التصديرية للشركات الدفاعية.وفقا لمعهد أبحاث تطوير تكنولوجيا الدفاع، تم استثمار إجمالي207 مليارات و500 مليون وون في إجمالي 123 مشروعا حتى هذا العام من خلال مشروع دعم تعديل وتطوير نظام الأسلحة الذي بدأ في عام 2014.وقدر المعهد أنه تم تحقيق نتائج مباشرة بقيمة 353 مليارا و200 مليون وون، وبلغت النتائج غير المباشرة من خلال صادرات النظم، 28 تريليونا و870 مليار وون.