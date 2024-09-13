افتتاح مهرجان بوسان الدولي للسينما يوم 2 أكتوبر

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ستفتتح الدورة الـ29 لمهرجان بوسان الدولي للسينما الذي يعد أكبر مهرجانات الأفلام الآسيوية يوم 2 من شهر أكتوبر القادم. وفي المهرجان الذي سيستمر على مدار 10 أيام حتى يوم 11 أكتوبر سيتم عرض 224 فيلما تم إنتاجها في 63 دولة حول العالم.ومن المتوقع أن يشهد مهرجان هذا العام منافسة شديدة في حجز تذاكر الأفلام بين هواة السينما.ويمكن حجز التذاكر لحفلي الافتتاح والاختتام منذ يوم 20 من هذا الشهر، وللأفلام المعروضة منذ يوم 24 من نفس الشهر.ومن أكثر الأفلام التي تلفت أنظار الاهتمام، فيلم"الحرب والثورة" للمخرج الكوري "كيم سانغ مان" من إنتاج نتفليكس.وشارك المخرج الكوري المشهور "بارك تشان اوك" في إنتاج وسيناريو الفيلم، كما اختير الفيلم كأول فيلم خاص لخدمة الفيديو عبر الإنترنت يفتتح مهرجان بوسان السينمائي الدولي.والفيلم عبارة عن دراما تاريخية في خلفية حرب "إيم جين ويه ران" في عصر مملكة جوسون حيث تدور قصته حول "جونغ ريو" الابن الوحيد لعائلة نبيلة قوية والذي يلعبه الممثل "بارك جونغ مين"، وخادمه "تشون يونغ" الذي يلعبه الممثل "كانغ دونغ وون". وهما صديقان مقربان رغم اختلافات الوضع الاجتماعي، لكنهما يصبحان عدوين عندما يشتبه "جونغ ريو" الذي يواجه مأساة وفاة عائلته بسبب تمرد العبيد، في أن "تشون يونغ" هو محرضه الرئيسي.أما فيلم اختتام المهجان فهو "رحلة الروح" للمخرج "إيرك كو" من سنغافوره. ويصور الفيلم قصة "كلير" مغنية تشانسون التي تموت بعد حفل موسيقي في طوكيو والتي تلعبه الممثلة الفرنسية "كاثرين دونوف"، وتبقى في هذا العالم كروح وتكتشف معنى الوجود الإنساني مع روح معجبها الياباني "يوزو" الذي يلعبه الممثل الياباني "ماساكي ساكاي".بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض فيلم "أنورا" للمخرج "شون بيكر"، الحائز على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام.يتناول الفيلم قصة راقصة التعري من نيويورك، "آني" التي تلعبها الممثلة "ميكي ماديسون"، التي تقع في حب ابن رجل أعمال روسي وتتزوجه، لكن أهل زوجها من روسيا يحاولون الفصل بين الاثنين.