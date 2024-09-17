ازدحام الطرق السريعة مع عودة المسافرين في عيد تشوسوك إلى ديارهم

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من المتوقع أن يكون الازدحام المروري على أشده اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الرابع من عطلة تشوسوك، حيث تزدحم الطرق السريعة بالمسافرين الذين يقودون سياراتهم عائدين إلى ديارهم بعد زيارة مدنهم الأصلية.ووفقا لشركة كوريا للطرق السريعة، اعتبارا من الساعة 12 ظهرا، كان وقت السفر المقدر إلى سيول من بوسان عشر ساعات و30 دقيقة، ومن ديغو تسع ساعات و30 دقيقة. وكان وقت السفر المقدر من موكبو إلى غرب سيول تسع ساعات و50 دقيقة، وتسع ساعات وعشر دقائق من كوانغ جو إلى سيول. وتقطع الرحلة بالسيارة ست ساعات و20 دقيقة من كانغ ننغ إلى سيول، وأربع ساعات و50 دقيقة من ديجون إلى العاصمة.وتتوقع الشركة أن يصل إجمالي عدد السيارات على الطرق في جميع أنحاء البلاد اليوم إلى ستة ملايين و690 ألف سيارة، ومن المرجح أن تأخذ 490 ألف مركبة الاتجاه الخارجي من منطقة العاصمة و510 آلاف سيارة تتدفق في الاتجاه المعاكس. من المتوقع أن يخف الازدحام بين الساعة 9 و10 مساء لحركة المرور المتجهة جنوبا وبين الساعة 3 و4 صباحا يوم الأربعاء للاتجاهات المتجهة شمالا إلى منطقة العاصمة.