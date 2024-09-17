وكالة الدفاع الأمريكية تحدد هوية العضو المفقود رقم 700 من الحرب الكورية

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قالت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إنها حددت هوية 700 من أفراد الخدمة الذين تم إدراجهم في عداد المفقودين من الحرب الكورية.وأعلنت وكالة حساب أسرى الحرب والمفقودين في وزارة الدفاع أمس الاثنين أنها حددت هوية الفرد المفقود رقم 700 من الحرب الكورية منذ أن بدأ علماء الطب الشرعي في تحليل الرفات المستردة في عام 1982. ويضاف هذا الرقم إلى ما مباشرة نهاية الحرب يقرب من ألفي أمريكي تم التعرف على رفاتهم في السنوات التي أعقبت الكورية، عندما أعادت حكومة كوريا الشمالية أكثر من ثلاثة آلاف مجموعة من الرفات إلى حجز الولايات المتحدة.وقد تكبدت الولايات المتحدة حوالي 36 ألفا و500 ضحية خلال الحرب وما زال أكثر من 7400 في عداد المفقودين. وتعتقد الوكالة أن حوالي 5300 من المفقودين موجودون في كوريا الشمالية.