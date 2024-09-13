كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي

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أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، وفقا لهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت الإطلاق من منطقة "كي تشون" في مقاطعة جنوب "بيونغ آن" في حوالي الساعة 6:50 من صباح اليوم الأربعاء. وأضافت هيئة الأركان المشتركة، دون تقديم تفاصيل محددة عن المقذوفات، أن الصواريخ طارت حوالي 400 كيلومتر.ومن ناحية أخرى، قال مسؤولون دفاعيون يابانيون إن المقذوفات الكورية الشمالية سقطت في المياه خارج المنطقة الاقتصادية لليابان. ويقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل تفاصيل تلك الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، ويشاركها مع نظرائه في الولايات المتحدة واليابان.وكانت كوريا الشمالية قد كشفت الأسبوع الماضي عن قاذفة صواريخ متعددة جديدة بقطر 600 ملليمتر، كم كشفت عن صور لمنشأة لتخصيب اليورانيوم حيث تقوم بإنتاج يورانيوما عالي التخصيب للرؤوس الحربية النووية.