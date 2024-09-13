قائد امريكي يحذر من تقدم قدرات كوريا الشمالية النووية

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وصف الجنرال "جي بير برونسون" القائد المرشح الجديد للقوات الكورية الأمريكية المشتركة، التقدم الذي أحرزته كوريا الشمالية في قدراتها النووية والصاروخية بأنه أكبر تحد تواجهه القوات المشتركة، مؤكدا على أهمية روح "القتال الليلة" التي تعنى الاستعداد القتالي الدائم.جاء ذلك في تصريح أدلى به الجنرال "برونسون" في جلسة استماع عقدتها اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء للموافقة على تعيينه، حيث أضاف أن التقدم السريع الذي أحرزته كوريا الشمالية في قدراتها النووية والصاروخية، إلى جانب طموحاتها في توسيع ترسانتها النووية بشكل كبير، كلها عوامل تشكل أكبر تحديات للقوات الكورية الأمريكية المشتركة والقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية وقوات الأمم المتحدة.وقال إنه على دراية بالتهديدات التي تواجهها كوريا الجنوبية، وأنه يدرك جيدا أن دوره هو الحفاظ على حالة الاستعداد لجميع القوات المنتشرة في شبه الجزيرة الكورية.وأكد الجنرال "برونسون" أن مهامه الأكثر إلحاحا هي الحفاظ علي التحالف بين سيول وواشنطن وتعزيزه، وإدارة حالة الهدنة في شبه الجزيرة الكورية.كما أكد على ضرورة إقتاع كوريا الجنوبية بأنها ليس فقط تحت مظلة أسلحة تقليدية بل وأيضا تحت المظلة النووية الأمريكية.