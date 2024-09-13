إطلاق قيادة استراتيجية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية

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سيتم إطلاق قيادة استراتيجية جديدة في كوريا الجنوبية من أجل الاستجابة للتهديدات النووية وأسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية يوم الأول من شهر أكتوبر القادم.وقالت السلطات العسكرية في سيول اليوم الأربعاء إنه سيتم إطلاق هذه القيادة لتعمل تحت هيئة الأركان المشتركة، وسوف يكون مقرها داخل قيادة الدفاع عن سيول.وسوف تكون القيادة الإستراتيجية الجديدة مسؤولة عن القيادة المتكاملة للاصول الاستراتيجية للجيش الكوري الجنوبي، بما في ذلك الصواريخ الباليستية من طراز "هيون مو"، ومقاتلات الشبح، والغواصات في فئة 3 آلاف طن، كما ستكون مسؤولة أيضا عن ردع التهديدات النووية وأسلحة الدمار الشامل من قبل كوريا الشمالية.وتبين أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدرسان تبادل ضباط للاتصال بين القيادتين الاستراتيجيتين الكورية والأمريكية لضمان التواصل السلس بينهما.