الرئاسة الكورية تعقد اجتماعا لمراجعة الوضع الأمني

Photo : YONHAP News

عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا اليوم الأربعاء لمراجعة الوضع الأمني، برئاسة نائب مدير مكتب الأمن القومي "إين سونغ هوان"، وذلك فور إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية صباح اليوم.وخلال الاجتماع، تلقى المشاركون تقريرا عن مواصفات الصواريخ، وفحصوا وضع استجابة الجيش الكوري الجنوبي لاستفزازات كوريا الشمالية.وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قد قالت إنها رصدت صواريخ باليتسية قصيرة المدى تم إطلاقها من إقليم "كيه تشون" بجنوب مقاطعة بيونغ آن في كوريا الشمالية في الساعة السادسة و50 دقيقة من صباح اليوم باتجاه الشمال الشرقي.وجاء هذا الإطلاق بعد 5 أيام من كشف كوريا الشمالية عن منشأة لتخصيب اليورانيوم المكثف المستخدم في إنتاج الرؤوس النووية يوم الجمعة الماضي.