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أعلنت شركة "بيغ هيت ميوزيك" أن الفيلم الوثائقي الأول للعضو جونغ كوك من فرقة بي تي إس بعنوان 'جونغ كوك: أنا ما زلت' قد بدأ عرضه اليوم 18 سبتمبر، في 120 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.ويغطي هذا الفيلم عملية إنتاج الألبومات الخاصة به، بدءا من أول البومه المنفرد له 'سفن' ووصولاً إلى ألبومه 'غولدن'، حيث يستعرض عمليات الإنتاج ونشاطاته الفنية .وفي هذا الفيلم، وصف فريق إنتاج ألبوم 'غولدن' جونغ كوك بأنه فنان يعمل بجدية بشكل ملحوظ مع موهبة طبيعية، وأكد الراقص الذي شارك في جميع الأنشطة الفردية لجونغ كوك أن أفضل الراقصين في العالم كان عليهم بذل جهد كبير لملاحقته.كما وصف أندرو وات، منتج الأغاني الرئيسية 'سفن' و'غولدن'، جونغ كوك بأنه أحد الفنانين الذين يجتهدون أكثر من أي شخص آخر، ويواصلون تكرار نفس الجزء حتى يشعروا بأنه صحيح ومناسب للجميع.ويشمل الفيلم أيضا خلفيات وأنشطة فردية لم تُعرض من قبل بالإضافة إلى مقابلات لم تُنشر سابقًا.