الرئيس الأمريكي ونائبته يهنآن الشعب الكوري بعيد تشوسوك

Photo : YONHAP News

بعث الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ونائبته المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي "كامالا هاريس"، بتهنئة مكتوبة للشعب الكوري بمناسبة عيد الحصاد "تشوسوك".جاء ذلك في احتفال بعيد "تشوسوك" التقليدي الكوري أقيم أمس الثلاثاء في البيت الأبيض، حيث قدم الرئيس "بايدن" للمشاركين في الاحتفال الذي أقيم لأول مرة في البيت الأبيض، تهانيه القلبية، قائلا إن عيد "تشوسوك" ليس مجرد احتفال بالتراث الغني للمجتمع الكوري، بل أيضا يذكره بالرابطة العالمية التي توحد الناس في جميع أنحاء العالم.ومن جانبها، قالت "كامالا هاريس" إن عيد "تشوسوك" الكوري التقليدي يذكرها بأهمية الأسرة، وبركات الخريف، وحقيقة أننا نقف على أكتاف أسلافنا العريضة.وأضافت أن الأمريكيين من أصل كوري لعبوا دورا مهما في الولايات المتحدة خلال مئات السنين الماضية.وكان البيت الأبيض قد أقام أول احتفال بعيد رأس السنة القمرية في شهر يناير الماضي بحضور الرئيس "بايدن.