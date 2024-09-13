كوريا الجنوبية تدعو للإفراج عن 6 من مواطنيها المحتجزين في كوريا الشمالية

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دعت الحكومة الكورية الجنوبية إلى الإفراج الفوري عن مواطنيها الستة المحتجزين في كوريا الشمالية ظلما.وأعرب "يون سونغ دوك" رئيس مكتب التمثيل الدبلوماسي الكوري الجنوبي لدى جينيف في حوار تفاعلي مع فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي عقد في مكتب الأمم المتحدة في جينيف، عن قلق الحكومة الكورية الجنوبية العميق من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث في كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن فريق العمل التابع للأمم المتحدة يضطلع بالتحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروضة بطريقة تعسفية أو التي لا تتوافق على أي نحو آخر مع المعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة المقبولة من الدول المعنية.وخلال الحوار، أثار السفير "يون" مسألة إطلاق سراح 6 مواطنين كوريين جنوبيين محتجزين في كوريا الشمالية ضد إرادتهم، بمن فيهم 3 شخصيات دينية.كما دعا السفير يون إلى حل القضايا المتعلقة بالمختطفين وأسرى الجنود الكوريين الجنوبيين الموجودين في كوريا الشمالية، في أسرع وقت، معربا عن قلقه من الاحتجاز التعسفي للمنشقين الكوريين الشماليين الذين تتم إعادتهم بشكل قسري.