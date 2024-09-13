استمرار الحرارة الصيفية الملتهبة في عيد تشوسوك

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شهدت كوريا الجنوبية درجات حرارة غير مسبوقة في منتصف سبتمبر، حيث ارتفعت إلى 38 درجة مئوية في منطقة كوك سونغ بمقاطعة جنوب جولا، وفي منطقة جين جو بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، بينما سجلت معظم المناطق الجنوبية في البلاد درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، محطمةً أرقام درجات الحرارة القصوى المسجلة في سبتمبر لتلك المناطق.ووصلت درجة حرارة في العاصمة سيول إلى 33.2 درجة المئوية، متجاوزةً عتبة تحذير الحرارة البالغة 33 درجة مئوية.وقد تم إصدار تحذيرات من الحرارة في المناطق الكبرى، وبعض المناطق الجنوبية والغربية من مقاطعة كانغ وان، وكل مناطق مقاطعتي شمال وجنوب تشونغ تشُنغ وجنوب البلاد، وجزيرة جيجو.ومع استمرار الحرارة العالية والرطوبة، من المتوقع أن تظهر درجات حرارة استوائية تزيد عن 25 درجة مئوية على السواحل الجنوبية خلال الليل.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تستمر هذه الحرارة غير المعتادة حتى الغد الخميس، ثم تبدأ الأمطار بالهطول بدءا من يوم الجمعة، مع انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع نتيجة وصول هواء بارد من الشمال.