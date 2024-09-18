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السياسية

الرئيس يون يزور جمهورية التشيك لمناقشة مشروع الطاقة النووية

Write: 2024-09-18 14:17:32

الرئيس يون يزور جمهورية التشيك لمناقشة مشروع الطاقة النووية

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري "يون صوك يول" بزيارة لجمهورية التشيك تستغرق 4 أيام بدءا من غد الخميس.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس كوري بزيارة إلى براغ منذ حوالي 9 سنوات بعد أن قامت الرئيسة الكورية السابقة "باك كون هيه" بزيارتها في شهر ديسمبر من عام 2015.
وفي أثناء إقامته هناك، سيعقد الرئيس "يون" محادثات مع نظيره التشيكي "بيتر بافيل" ورئيس الوزراء "بيتر فيالا"، ويناقش معهما سبل توسيع التعاون في مجالات الطاقة النووية والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا وغيرها.
وتأتي زيارة الرئيس "يون" لجمهورية التشيك بعد شهرين من اختيار براغ لشركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية لإجراء مفاوضات حصرية لبناء مفاعلين نوويين في محطة دوكوفاني للطاقة النووية.
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