الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

عودة المسافرين وسط ازدحام مروري شديد في اليوم الأخير من عطلة تشوسوك

Write: 2024-09-19 10:22:21

عودة المسافرين وسط ازدحام مروري شديد في اليوم الأخير من عطلة تشوسوك

Photo : KBS

ازدحمت حركة المرور على الطرق السريعة في جميع أنحاء كريا الجنوبية مع عودة المسافرين إلى ديارهم في اليوم الأخير من عطلة "تشوسوك" التي استمرت لمدة 5 أيام.
ووفقا لمؤسسة كوريا للطرق السريعة أمس الأربعاء، استغرقت الرحلة بالسيارة من "بوسان" إلى سيول حوالي 6 ساعات و20 دقيقة، أما بالنسبة للسيارات المتجهة من العاصمة إلى "بوسان"، فقد استغرق الأمر 5 ساعات و10 دقائق.
وعادة ما تستغرق الرحلة، التي يبلغ طولها 430 كيلومترا، حوالي 4 ساعات.
وبالنسبة للرحلة من مدينة "كوانغ جو" الجنوبية الغربية إلى سيول فقد استغرقت 4 ساعات و50 دقيقة.
وقد بدأت حركة المرور تخف عند منتصف الليل تقريبا في الطرق المتجهة إلى العاصمة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;