عودة المسافرين وسط ازدحام مروري شديد في اليوم الأخير من عطلة تشوسوك

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ازدحمت حركة المرور على الطرق السريعة في جميع أنحاء كريا الجنوبية مع عودة المسافرين إلى ديارهم في اليوم الأخير من عطلة "تشوسوك" التي استمرت لمدة 5 أيام.ووفقا لمؤسسة كوريا للطرق السريعة أمس الأربعاء، استغرقت الرحلة بالسيارة من "بوسان" إلى سيول حوالي 6 ساعات و20 دقيقة، أما بالنسبة للسيارات المتجهة من العاصمة إلى "بوسان"، فقد استغرق الأمر 5 ساعات و10 دقائق.وعادة ما تستغرق الرحلة، التي يبلغ طولها 430 كيلومترا، حوالي 4 ساعات.وبالنسبة للرحلة من مدينة "كوانغ جو" الجنوبية الغربية إلى سيول فقد استغرقت 4 ساعات و50 دقيقة.وقد بدأت حركة المرور تخف عند منتصف الليل تقريبا في الطرق المتجهة إلى العاصمة.