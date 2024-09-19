الرسائل المزعجة عبر الهاتف المحمول تصل إلى مستوى قياسي

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وصل حجم المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها عبر الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.ووفقا لبيانات مقدمة إلى البرلمان من قبل وكالة الإنترنت والأمن الكورية أمس الأربعاء، تم الإبلاغ عن 280.4 مليون مكالمة ورسالة نصية غير مرغوب فيها بين يناير وأغسطس، بزيادة 68% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويعادل هذا الرقم 95% من المكالمات والرسائل المزعجة عبر الهاتف المحمول في العام الماضي بأكمله.وقد ظلت المكالمات والرسائل المزعجة عبر الهاتف المحمول تتصاعد سنويا.وفي مقارنة للأشهر الثمانية الأولى فقط من هذا العام، ارتفع هذا الرقم من 27.7 مليون في عام 2022 إلى 167 مليون في عام 2023.وتتعرض الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، التي لا تتخذ أي إجراء بعد علمها بوجود نشاط غير قانوني للرسائل غير المرغوب فيها على شبكاتهم، لغرامة تصل إلى 30 مليون وون، أوي 22 ألفا و600 دولار، وهو ما تم انتقاده باعتباره غير كافٍ.