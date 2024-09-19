بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2020

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قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من 4 أعوام.وعقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي استمر يومين، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان أصدره أمس الأربعاء إنه قرر خفض سعر الفائدة المستهدف لسعر الإقراض الرئيسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى نطاق 4.75% إلى 5%.وكان هذا أول تخفيض منذ مارس 2020، وبذلك تراجعت الفجوة البالغة بين سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وسعر الفائدة لدى البنك المركزي الكوري من 2% إلى 1.5%. وكان سعر الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوى له منذ 23 عاما، بين 5.25 و5.5%.وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن اللجنة "اكتسبت ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك حركة مستدامة نحو نسبة 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها المتعلقة بالتوظيف والتضخم متوازنة تقريبا".ويقول مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعون أن ينخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى حوالي 4.4% بحلول نهاية العام.