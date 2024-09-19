الرئيس يون يغادر إلى جمهورية التشيك لبحث التعاون النووي

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غادر الرئيس الكوري "يون صوك يول" البلاد متوجها إلى جمهورية التشيك في زيارة رسمية. وصعد الرئيس "يون" والسيدة الأولى "كيم كون هيه" على متن الطائرة الرئاسية في قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام"، بمقاطعة "كيونغ كي"، صباح اليوم الخميس في رحلة تستغرق 4 أيام إلى تلك الدولة الأوربية.وفي اليوم الأول من الزيارة، سيلتقي "يون" بالرئيس التشيكي "بيتر بافل" في قمة ثنائية لمناقشة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية، ويليها مؤتمر صحفي مشترك.وسوف يحضر الرئيس "يون" بعد ذلك مأدبة رسمية يستضيفها الرئيس التشيكي.ومن المقرر أن يلتقي "يون" غدا الجمعة برئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا" ويوقع مذكرات تفاهم للتمهيد للتعاون الثنائي الرسمي في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة وسلاسل التوريد.كما يخطط "يون" أيضا لزيارة منشأة تشيكية للطاقة النووية مع "فيالا"، والبحث عن سبل لتوسيع التعاون في القطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك السيارات المستقبلية.