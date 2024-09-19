كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صواريخ باليستية وصواريخ كروز

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قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا تكتيكيا جديدا باستخدام رأس حربي "كبير للغاية" وصاروخ "كروز" معدل، أمس الأربعاء.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إن إدارة الصواريخ نجحت في اختبار الصاروخ الجديد، وهو صاروخ "هوا صونغ بو-11 دا-4.5"، تم تزويده برأس حربي تقليدي كبير للغاية يزن 4.5 طن.وأضافت الوكالة أن الاختبار تم إجراؤه للتحقق من دقة الصاروخ على المدى المتوسط البالغ 320 كيلومترا، وللتحقق من القوة التفجيرية للرأس الحربي الكبير للغاية. كما أجرت كوريا الشمالية أيضا تجربة إطلاق صاروخ "كروز" استراتيجي تم تطوير أدائه للاستخدام القتالي.وقال الجيش الكوري الجنوبي أمس الأربعاء إنه رصد عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة "كيه تشون" في مقاطعة جنوب "بيونغ آن" في كوريا الشمالية صباح الأربعاء، وأن تلك الصواريخ حلقت باتجاه الشمال الشرقي، لكنه لم يذكر أي إطلاق لصاروخ "كروز" استراتيجي.وأفادت بعض التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أعرب عن رضائه عن نتائج الاختبار بعد عملية التفتيش، مؤكدا على ضرورة مواصلة تعزيز القوة النووية للبلاد.