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الاقتصادية

عدد الشباب الكوريين العاطلين عن العمل لأكثر من 3 أعوام يبلغ 238 ألفا

Write: 2024-09-19 15:05:30Update: 2024-09-19 15:41:58

عدد الشباب الكوريين العاطلين عن العمل لأكثر من 3 أعوام يبلغ 238 ألفا

Photo : KBS News

بلغ  عدد  الشباب  الكوريين الذين  قرروا  الاستراحة فقط  في  منازلهم دون  البحث  عن  وظائف  82  ألف  شخص،  وذلك  من  بين  الشباب الذين  ظلوا  عاطلين عن  العمل  لأكثر  من  3  أعوام. 
وأوضح  تقرير  صادر  عن  هيئة  الإحصاءات الكورية  ،  اليوم  الخميس،  حول  السكان  الشباب النشطين  اقتصاديا  فيما  بين  15  إلى  29  عاما،  أن  عدد  الشباب الذين  أكملوا  دراستهم أو  قرروا  إنهاءها، ولم  يحصلوا  على  وظائف  لمدة  تزيد  عن  3  أعوام، قد  بلغ  238  ألف  شخص  حتى  شهر  مايو  الماضي، وهو  الأكبر  في  السنوات  الثلاث الماضية  منذ  عام  2022.
ومن  بين  أولئك،  فإن  82  ألفا،  أي  بنسبة  34.2%،  قرروا  مجرد  قضاء  الوقت  في  المنزل  دون  البحث  عن  وظائف،  وهو  ما  يعني  أن  أكثر  من  ثلث  عدد  الشباب الذين  لم  يعملوا لما  يزيد  عن  3  أعوام  لم  ينخرطوا في  تدريب  مهني،  أو  استعدوا لاختبارات  العمل،  أو  بحثوا  عن  عمل.
ومن  بين  الشباب  الذين  ظلوا  عاطلين عن  العمل  لأكثر  من  3  أعوام،  انخفض  عدد  الشباب الذين  استراحوا  في  منازلهم  تدريجيا من  96  ألفا  في  عام  2021  إلى  84  ألفا  في  عام  2022  ثم  80  ألفا  في  عام  2023،  لكنه  ارتفع  بعد  ذلك  إلى  82  ألفا  هذا  العام. ومن  بين  الشباب غير  العاملين  لمدة  أكثر  من  3  أعوام، أجاب  69  ألفا  بأنهم  قاموا  بالإعداد  لامتحانات فرص  العمل،  بينما  أجاب  35  ألفا  بأنهم  قاموا  بتربية الأطفال  أو  أداء  الشؤون  المنزلية.
في  الوقت  نفسه،  تزايد  عدد  الشباب الذين  يتخلون  عن  السعي  للحصول على  فرص  العمل  اعتقادا  منهم  بأنهم  لن  يجدوا  فرص  العمل  المناسبة لهم.  وقد  بلغ  عدد  هذا  النوع  من  الشباب  120  ألفا  و179  في  المتوسط الشهري  خلال  الأشهر الخمسة  الأولى  من  هذا  العام  بزيادة  تجاوزت 10  آلاف  مقارنة بنفس  الفترة  من  العام  الماضي.
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