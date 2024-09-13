عدد الشباب الكوريين العاطلين عن العمل لأكثر من 3 أعوام يبلغ 238 ألفا

Photo : KBS News

بلغ عدد الشباب الكوريين الذين قرروا الاستراحة فقط في منازلهم دون البحث عن وظائف 82 ألف شخص، وذلك من بين الشباب الذين ظلوا عاطلين عن العمل لأكثر من 3 أعوام.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية ، اليوم الخميس، حول السكان الشباب النشطين اقتصاديا فيما بين 15 إلى 29 عاما، أن عدد الشباب الذين أكملوا دراستهم أو قرروا إنهاءها، ولم يحصلوا على وظائف لمدة تزيد عن 3 أعوام، قد بلغ 238 ألف شخص حتى شهر مايو الماضي، وهو الأكبر في السنوات الثلاث الماضية منذ عام 2022.ومن بين أولئك، فإن 82 ألفا، أي بنسبة 34.2%، قرروا مجرد قضاء الوقت في المنزل دون البحث عن وظائف، وهو ما يعني أن أكثر من ثلث عدد الشباب الذين لم يعملوا لما يزيد عن 3 أعوام لم ينخرطوا في تدريب مهني، أو استعدوا لاختبارات العمل، أو بحثوا عن عمل.ومن بين الشباب الذين ظلوا عاطلين عن العمل لأكثر من 3 أعوام، انخفض عدد الشباب الذين استراحوا في منازلهم تدريجيا من 96 ألفا في عام 2021 إلى 84 ألفا في عام 2022 ثم 80 ألفا في عام 2023، لكنه ارتفع بعد ذلك إلى 82 ألفا هذا العام. ومن بين الشباب غير العاملين لمدة أكثر من 3 أعوام، أجاب 69 ألفا بأنهم قاموا بالإعداد لامتحانات فرص العمل، بينما أجاب 35 ألفا بأنهم قاموا بتربية الأطفال أو أداء الشؤون المنزلية.في الوقت نفسه، تزايد عدد الشباب الذين يتخلون عن السعي للحصول على فرص العمل اعتقادا منهم بأنهم لن يجدوا فرص العمل المناسبة لهم. وقد بلغ عدد هذا النوع من الشباب 120 ألفا و179 في المتوسط الشهري خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بزيادة تجاوزت 10 آلاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.