توقعات بتأثيرات إيجابية لتخفيض سعر الفائدة الأمريكي على السياسة النقدية الكورية

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توقع البنك المركزي الكوري أن يؤدي قرار تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى مساعدة الحكومة الكورية على سهولة إدارة السياسات النقدية مع التركيز على الوضع الاقتصادي والأسعار وظروف الاستقرار المالي.جاء ذلك في اجتماع عقده البنك المركزي الكوري اليوم برئاسة نائب محافظ البنك "ريو سانغ ديه"، حيث تمت مراجعة الأوضاع في الأسواق المالية الدولية والمحلية، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقال المشاركون في الاجتماع إن قرار البنك المركزي الأمريكي كان على نفس المستوى الذي توقعته الأسواق، مشيرين إلى تصريحات محافظ البنك الأمريكي "جيروم باول" التي أبدى فيها موقفا حذرا بشأن سرعة تخفيض سعر الفائدة في المستقبل، وهو ما يعتبر إشارة على التقشف النقدي إلى حد ما، حيث ارتفع سعر فائدة السندات الأمريكية بينما انخفضت أسعار الأسهم إلى جانب استقرار قيمة الدولار.وقال نائب محافظ البنك المركزي الكوري خلال الاجتماع إنه من المتوقع أن يؤثر بدء السياسة النقدية الأمريكية في التحول، تأثيرا إيجابيا على تخفيف التقلبات في سوق الصرف الأجنبي في كوريا، كما سيساعد الحكومة الكورية على زيادة القدرة على التعامل مع قضايا السياسات النقدية في المستقبل.وأضاف أن البنك المركزي الكوري يخطط لتعزيز مراقبة الأسواق استعدادا لزيادة التقلبات في الأسعار حسب تطورات المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية والأزمات في الشرق الأوسط.